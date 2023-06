O Estado arrecadou 30,8 milhões de euros em multas por incumprimento do Código da Estrada entre o início do ano e o final de abril, de acordo com informação avançada na mais recente síntese de execução orçamental.



Os dados divulgados pela Direção-Geral do Orçamento (DGO) mostram que, no mesmo período do ano passado, o dinheiro arrecadado neste âmbito chegou aos 24,3 milhões de euros, pelo que em 2023 a rubrica das multas de trânsito já teve um aumento superior a 26%.









