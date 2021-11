Valor dos apoios às empresas no PT2030 ascende a 6 mil milhões de euros

O valor estimado de apoios às empresas no âmbito do Portugal 2030 (PT2030) ascende a seis mil milhões de euros, disse esta segunda-feira o ministro do Planeamento, Nelson de Souza.

Nelson de Souza, que falava na conferência de imprensa de apresentação do 'draft' do Acordo de Parceria Portugal 2030, em Lisboa, precisou que aquele valor, somado aos cinco mil milhões de euros do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), "duplica" a verba destinada às empresas no âmbito do anterior quadro comunitário financeiro plurianual, o PT2020.

A proposta de acordo de parceria do PT2030, que apresenta as linhas orientadoras do acordo de parceria do Portugal 2030 foi aprovada na passada quinta-feira em Conselho de Ministros, iniciando-se hoje o processo de consulta pública, que vai decorrer durante estas próximas duas semanas.

O envelope financeiro no âmbito do PT2030 ascende a 23 mil milhões de euros, distribuídos por cinco fundos europeus: Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), com 11,5 mil milhões de euros, Fundo Social Europeu + (FSE+), com 7,5 mil milhos de euros, Fundo de Coesão, com 3,4 mil milhões de euros, Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas e da Aquicultura (FEAMP), com 0,4 mil milhões de euros e Fundo para uma Transição Justa (FTJ), com 0,2 mil milhões de euros.