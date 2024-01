Águeda, Albufeira e Ponte de Lima contam-se entre os municípios mais generosos na hora de escolher qual a percentagem com que querem ficar do IRS dos habitantes dos seus territórios: abdicam do total previsto na lei, ou seja, 5%. Do lado contrário estão Cascais e Coimbra, que não prescindem de um único euro do IRS dos munícipes.









