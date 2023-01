Mais de seis em cada 10 autarquias vão devolver aos seus munícipes uma parte ou a totalidade da verba a que têm direito no IRS. Este ano há mesmo 36 autarquias que vão prescindir da sua parte, de acordo com a tabela divulgada pelo Ministério das Finanças.



A maioria das 295 autarquias com taxas de participação já publicadas vão devolver uma parte do seu IRS aos munícipes mas há 113 que não entregam nem um cêntimos aos seus residentes, entre as quais Faro, Coimbra, Seixal, Santa Maria da Feira, Portimão e Aveiro.









