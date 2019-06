Vítor Constâncio com gabinete no Banco de Portugal ao lado de Francisco Louçã

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 16.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Reformado com uma pensão de 27 mil euros (17 mil do Banco Central Europeu, mais 10 mil do Banco de Portugal), Vítor Constâncio continua a ter um gabinete e a utilizar os serviços de secretariado fornecidos pelo Banco de Portugal, fazendo ainda parte do Conselho Consultivo do supervisor.Estas benesses, apurou o, foram dadas por decisão colegial do atual conselho de administração do supervisor bancário, que é... < br />