Aboubakar falha final do Jamor

Vincent Aboubakar está fora da final da Taça de Portugal, que se realiza no próximo sábado. O camaronês sofreu uma microrrotura na coxa esquerda durante a sessão de trabalho de ontem, realizada no centro de treinos do Olival.Esta é uma época para esquecer para o jogador camaronês, que no final de setembro de 2018 se lesionou com gravidade no joelho esquerdo.< br />