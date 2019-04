Fingia ser amiga das idosas e conquistava a confiança das mesmas, para as enganar.

Escolhia sempre vítimas de idade avançada – preferencialmente viúvas abaladas a nível emocional e que vivessem sozinhas. Conseguia a sua confiança, fazia-lhes companhia no dia a dia e levava-as a passear. Mas o objetivo era enganá-las. Deixar as idosas sem todas as poupanças. A arguida, de 48 anos, vai agora ...