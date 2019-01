Centena e meia de moradores da Margem Sul fizeram protesto no Terreiro do Paço.

Cerca de cento e cinquenta moradores de bairros da Margem Sul do Tejo, que se deslocaram esta segunda-feira ao Terreiro do Paço, em Lisboa, para protestar contra aquilo que consideram ter-se tratado de violência policial - na sequência da intervenção filmada no Bairro da Jamaica, no Seixal - lançaram ontem o caos e o medo ...