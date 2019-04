Secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, e o seu adjunto, Armindo Alves, apresentaram a demissão.

O Governo de António Costa sofreu as primeiras baixas, nos últimos dois dias, por causa dos laços de família entre membros do Executivo.O secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, e o seu adjunto e primo, Armindo Alves, apresentaram a demissão depois de se tornar público o seu grau de parentesco.Carlos ...