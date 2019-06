Manchester United abre a bolsa para ter Bruno Fernandes

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 14.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O Manchester United abriu os cordões à bolsa e prepara-se para fazer chegar a Alvalade uma proposta superior a 75 milhões de euros por Bruno Fernandes.Os ‘red devils’ ultrapassam assim a proposta do Tottenham, indo ao encontro do valor pedido por Frederico Varandas. O presidente do Sporting pede 70 milhões de euros em dinheiro e terá feito uma inversão no que respeita ao pronto pagamento.< br />