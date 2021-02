João Loureiro e o filho venderam uma empresa a dois brasileiros conhecidos de João Loureiro por mil euros em notas. A Aristopreference foi comprada por Rowles Magalhães Pereira da Silva e Ricardo Agostinho, investidores que querem comprar a Omni - Aviação e Tecnologia, dona do avião com 587 quilos de cocaína retido no Brasil.