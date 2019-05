Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher perseguida por colega e morta com tiro no Taguspark

Bárbara Varella Cid, de 40 anos, foi morta com um tiro no pescoço no parque de estacionamento do banco onde trabalhava.

Por João Carlos Rodrigues e Miguel Curado | 01:30