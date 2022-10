Otávio vai regressar ao onze amanhã com o Bayer Leverkusen, num jogo em que o FC Porto está proibido de perder se quiser continuar a ter aspirações de seguir em frente na Liga dos Campeões.



O médio, de 27 anos, já foi chamado por Sérgio Conceição na segunda parte do duelo com o Sp. Braga (goleada portista por 4-1) e mostrou estar recuperado de uma lesão contraída na grelha costal precisamente na primeira jornada do Grupo B da Champions em Madrid com o Atlético (derrota por 2-1).









