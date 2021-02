Pai e filho, de 73 e 50 anos, insistiram em passar à frente de um estudante de Medicina, de 24, na fila para abastecimento num posto de combustíveis do Barreiro. Os dois homens, já investigados pela PSP e PJ por envolvimento numa zanga familiar com tiroteios na rua, não conheciam a vítima. Acabaram por a atingir com murros, pontapés e dois golpes de faca, que quase degolaram o futuro médico.