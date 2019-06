Pedófilo condenado por abusos a cinco meninos

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 12.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Ganhou a confiança dos meninos do bairro onde vivia, numa freguesia do concelho de Vila Nova de Famalicão, jogando à bola com eles no pequeno ringue do quarteirão.Rapidamente conseguiu atraí-los até casa com o pretexto de jogarem Playstation, jogos de computador ou fazerem musculação. Mas essas idas a casa serviam para abusar sexualmente dos meninos, a quem depois calava com ameaças de morte, nalguns casos.< br />