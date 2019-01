Defesa contratado pelo FC Porto ganhava quatro milhões de euros líquidos no Besiktas.

Pepe ganha 250 mil euros líquidos por mês no FC Porto, apurou o Correio Sport. O defesa internacional português, de 35 anos, é assim o jogador mais bem pago do plantel.Para trás fica Iker Casillas, que baixou o salário quando renovou contrato com a SAD portista. O espanhol desceu dos 350 mil euros líquidos por mês ...