Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas admite invasão a sistema informático da Defesa.

Um ataque massivo aos sistemas informáticos do Ministério da Defesa e do Estado Maior das Forças Armadas permitiu a um grupo de piratas informáticos desviar três gigabytes de informação, apurou o CM, tendo sobretudo incidido sobre mails trocados. O ato de pirataria ocorreu em novembro do ano passado, mas só ...