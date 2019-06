Senhorio encomenda fogo mortal no Porto por dez mil euros

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 29.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

António Gonçalves, de 55 anos, morava no coração do Porto. Dividia o apartamento com a mãe, de 88, e os dois irmãos e não aceitava que o homem chinês que tinha comprado o imóvel os desalojasse. Foram primeiro tentados a sair a troco de dinheiro, depois ameaçados. Nunca pensaram que acontecesse o pior.A pressão imobiliária acabou por se revelar fatal. Primeiro nos últimos dias de fevereiro e depois ... < br />