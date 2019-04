Governo prepara uma proposta para as carreiras especiais do Estado.

Os funcionários públicos cuja progressão depende do tempo de serviço, como é o caso das carreiras especiais, deverão ver reconhecidos 70% de um escalão no descongelamento de carreiras, sendo descontadas as promoções.A proposta do Governo, que foi discutida em Conselho de Ministros na semana passada, ...