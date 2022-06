Anitta sobe ao palco do Rock in Rio com bandeira de Espanha e é arrasada. Veja as imagens

A cantora Anitta, um dos nomes mais esperados do cartaz do Rock in Rio, que termina este domingo em Lisboa, está a gerar grande burburinho nas redes sociais ao ter subido ao palco com uma bandeira de Espanha.

O momento aconteceu numa altura em que Anitta desceu do Palco Mundo para a plateia e foi cumprimentar os fãs. Uma fã estendeu-lhe a bandeira de Espanha e Anitta prontamente agarrou no presente, subindo ao palco com a bandeira e agitando-a. Atirou-a depois de volta para o público.











"Não façam como a Anitta, estudem", "Não ter noção das cores da bandeira portuguesa é muito mau para ela" e "Ignorante", são algumas das críticas que estão a ser apontadas à voz de ‘Envolver’.

Noutro momento insólito, a cantora brasileira tirou os óculos a um fã e, quase imediatamente, ao colocá-los na cara, partiu-os.





Passando mal com anitta quebrando o óculos do rapaz no meio do show e levando um susto kkkkk #RockinRioLisboa #anitta pic.twitter.com/2KentSBYtu — R??é??? (@RogriodeAguiar1) June 26, 2022





Recorde-se que a artista sofreu uma série de peripécias antes de ter subido ao palco do Rock in Rio, este domingo à noite. Antes, a cantora revelou que tinha perdido as malas com todos os figurinos do espectáculo e que a AirFrance, companhia na qual a artista tinha viajado, não as conseguia encontrar. A bagagem viria a ser encontrada mais tarde, mas Anitta diz que conseguiu "safar" o problema recorrendo a um pedaço de tecido que pediu à mãe e a uma costureira, poucas horas antes de dar o concerto.