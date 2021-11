Artur Albarran internado com meningite e em isolamento no hospital em Lisboa

O antigo jornalista Artur Albarran, que esta sexta-feira foi internado de urgência no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, está com prognóstico reservado, apurou o CM.O também apresentador está doente com meningite e em isolamento naquela unidade hospitalar, onde deu entrada devido a agravamento da doença oncológica da qual sofre.Recorde-se que Artur Albarran, que volta a sofrer o drama do cancro oito anos depois de ter vencido a doença, chegou a estar nos cuidados intensivos do Hospital Amadora-Sintra, em agosto, devido a um caso grave de Covid-19, que o deixou debilitado.O antigo jornalista já foi submetido a dois transplantes de medula óssea devido à doença oncológica.