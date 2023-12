As confissões de dois grandes atores

Nesta manhã, atransmite, a partir das 10h15, ‘Histórias de Natal’, um especial conduzido por Teresa Guilherme e que tem, como convidado, o ator José Raposo. Tendo a Casa do Artista, em Lisboa, como cenário, a conversa revelará pormenores que o grande público desconhece sobre a vida pessoal deste carismático intérprete.Entre eles, o de que é, assumidamente, um comilão. "O melhor que há na vida é conversar e comer", admite José Raposo.Esta segunda-feira, dia 25, as ‘Histórias de Natal’ mudam de cenário e de protagonista. A partir das 15h00 será a vez de Maya ficar à conversa com o simpático e sempre bem-disposto Fernando Mendes, que contará aos telespectadores como vive o Natal desde que é avô e relembrará o pai, o saudoso ator Vítor Mendes (1938-1980).