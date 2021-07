Leia a notícia completa no Vidas , escreveu onde mostrou a bebida.

Esta segunda-feira, Blaya partilhou com os seguidores que ingeriu a placenta misturada num batido. Embora refira que tenha estranhado quando lho propuseram, a artista acabou por fazê-lo após o nascimento do filho, Theo."Nas consultas com a parteira foi-me sugerido beber um batido de frutos vermelhos e um pouco da placenta. Eu fiquei muito de pé atrás e achei muito estranho! Mas, ontem quando me voltaram a perguntar, não tive dúvidas e aceitei"