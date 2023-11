Na passada segunda-feira, o major-general Agostinho Costa e Helena Ferro Gouveia começaram em direto uma discussão quando debatiam a guerra no Médio Oriente. “Não respondo a argumentos absurdos, nem venho aqui para fazer debates com comentadores. Sou analista e venho analisar”, disse Agostinho Costa, ao que Helena Ferro Gouveia interrompeu: “Eu também sou analista. O senhor diminuiu-me e isso eu não lhe admito.”A pivô Carla Moita meteu água na fervura, mas osabe que a discussão continuou depois de saírem do ar. O general chamou “mal-educada, ignorante e feia” a Helena Ferro Gouveia, dizendo ainda: “Você tem de cuidar da autoestima, eu desprezo-a.” Em reação a isso, a comentadora atirou um copo com água ao major-general e chamou-lhe “misógino”.