"Cristiano Ronaldo merece gratidão": José Alberto Carvalho quer que Portugal agradeça ao capitão da seleção

Ele, e nós, merecem que o extraordinário exemplo de vida, talento e tenacidade de um menino pobre sejam cristalizados no tempo. Aqueles que defendem o "elevador social" só podem encontrar no Ronaldo o mais perfeito exemplo da batalha; do árduo esforço; da dedicação e compromisso; da vontade. Somos um país pequeno, bem o sabemos. Mas se os portugueses não fossem grandiosos já teríamos perecido enquanto nação. Isso nunca aconteceu, porque há





figuras entre nós que nos lembram o que somos e do que somos capazes", começou por escrever o jornalista.





"É um herói improvável. É nosso. Eu, gostava de lhe dar uma palmada nas costas, abraçá-lo e dizer-lhe: obrigado. E dar-lhe um beijo no rosto de agradecimento por tudo o que ele fez por todos aqueles que não nasceram em berços confortáveis. Queria só dizer-lhe: "obrigado por nunca desistires de ti", escreveu ainda.



jardim florido neste Natal ao craque português, no próximo dia 21 de dezembro. A mensagem de José Alberto Carvalho termina com uma pequeno mensagem aos portugueses, dizendo "Cristiano Ronaldo merece gratidão. Portugal merece o esforço e o exemplo do Cristiano Ronaldo".



O jornalista José Alberto Carvalho partilhou esta quarta-feira no Facebook uma mensagem de agradecimento a Cristiano Ronaldo. No final da publicação, José Alberto propôs que Portugal oferecesse um presente de agradecimento ao capitão da seleção nacional.José Alberto Carvalho revelou que não é fã de futebol, mas quando a seleção nacional está envolvida, o jornalista diz que se revê naquela luta e entrega. José Alberto Carvalho mencionou que Cristiano Ronaldo lutou ao longo da vida contra todas as circunstância e contra a inveja, sem, no entanto, perder "O jornalista propôs aos portugueses que ofereçam um