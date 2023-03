Demi Moore partilha vídeo de Bruce Willis no dia em que celebrou 68 anos

Bruce Willis celebrou 68 anos este domingo, cerca de um mês depois de ter sido dagnosticado com demência. A ex-mulher, Demi Moore, usou o Instagram para partilhar um vídeo da celebração do aniversário do ator, junto da família."Feliz aniversário, BW! Tão contente que hoje pudemos celebrar-te. Amo-te e amo a nossa família", escreveu Demi Moore na legenda do vídeo.Willis e Moore têm três filhas, Rumer, de 34 anos, e Scout, de 31, e Tallulah Willis, de 29. Willis e a atual mulher, Emma Heming Willis, têm duas crianças, Mabel, de 10 anos, e Evelyn, de 8.