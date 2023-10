“Ele pode dizer o que quiser e entendo que tenha uma imagem para preservar, mas apresenta-se como vítima e faz-me parecer mentirosa, como se tivesse inventado tudo”, disse, em entrevista ao ‘Daily Mail’, referindo-se ao documentário ‘Beckham’, da Netflix. “O pior, para mim, é que ele diz que não gostou de ver a mulher a sofrer, quando foi ele que causou esse sofrimento”, acrescentou Loos, de 46 anos, que hoje vive na Noruega, com o marido e os dois filhos, onde ensina ioga e meditação.



Rebecca Loos, a ex-modelo holandesa com quem David Beckham terá tido um romance, em 2004, quando foi transferido para o Real Madrid, voltou a falar do assunto após anos de silêncio. Em causa está o facto de, 20 anos depois, o ex-futebolista continuar sem assumir a culpa pela traição.“Ele pode dizer o que quiser e entendo que tenha uma imagem para preservar, mas apresenta-se como vítima e faz-me parecer mentirosa, como se tivesse inventado tudo”, disse, em entrevista ao ‘Daily Mail’, referindo-se ao documentário ‘Beckham’, da Netflix. “O pior, para mim, é que ele diz que não gostou de ver a mulher a sofrer, quando foi ele que causou esse sofrimento”, acrescentou Loos, de 46 anos, que hoje vive na Noruega, com o marido e os dois filhos, onde ensina ioga e meditação.

A ex-assistente pessoal de Beckham revelou ainda que este mostrava as mensagens que trocavam aos amigos e depois riam-se juntos: “Foi o guarda-costas espanhol dele que me alertou”.



Rebecca Loos terá recebido mais de 1 milhão de euros com o alegado ‘affair’ com David Beckham, em 2004, quando este se mudou para Espanha e a mulher, Victoria, ficou no Reino Unido. Além de posar para a ‘Playboy’, a ex-modelo participou em vários reality shows.