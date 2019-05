Fãs alertam Eurovisão para falhas na votação de Conan Osíris

Conan Osíris ficou de fora do Festival Eurovisão. Agora, os fãs estão a inundar as páginas oficiais do certame internacional com críticas ao sistema de votação.Em causa está a alegada impossibilidade de concretizar chamadas para o número divulgado para a canção portuguesa, nos países que podiam votar - os outros 16 países a concurso na mesma semifinal e ainda Espanha, França e Israel.