Filhos de Maria João Abreu falham funeral da mãe devido à Covid-19. Miguel Raposo está infetado

Os filhos de Maria João Abreu e do ex-marido, José Raposo, Miguel e Ricardo Raposo, foram as ausências mais notadas no último adeus à atriz, que decorreu este sábado na Igreja de São João de Deus, em Lisboa.

Segundo apurou o CM junto de fonte próxima da família, Miguel Raposo, de 35 anos, está doente com Covid-19 e é esse o motivo de não poder estar presente nas cerimónias fúnebres.

Uma vez que Miguel esteve em contacto com o irmão, Ricardo, de 28 anos, também este e a mulher, Rita Raposo, estão em isolamento e não puderam estar no derradeiro adeus a ‘João’.

Nas redes sociais, Rita Raposo confirmou que estão em "luto isolado". "Devido ao Covid, não iremos estar presentes na despedida do corpo da Joãozinha. Não poderemos abraçar os amigos, já. Sentimos, porém toda a vossa avalanche de amor virtual e ela tem sido tão boa. Muito obrigada", escreveu a mulher de Ricardo Raposo.