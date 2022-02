O bailarino espanhol Joaquín Cortés continua sem pagar as rendas do seu imóvel de luxo em Lisboa, mesmo após o senhorio ter apresentado queixa às autoridades judiciais.O CM teve acesso ao despacho que marca a audiência de julgamento relativa ao despejo para o próximo dia 29 de abril, altura em que se pretende “a resolução do contrato de arrendamento” para que o mesmo seja desocupado.