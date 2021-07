Kátia Aveiro internada após contrair Covid-19

A irmã de Cristiano Ronaldo, Kátia Aveiro, está internada depois de ter contraído Covid-19.A informação foi avançada pela própria através de uma publicação na rede social Instagram.A irmã do internacional português acabou por ser internada no Hospital Dr. Nélio Mendonça, na Madeira, com uma pneumonia."Infelizmente desde sexta passada, dia 23 tive uma piora (a única que fraquejou logo eu a mais forte e a cozinheira de serviço de todos os testados em casa ) peguei pneumonia fruto do maldito vírus, resumindo, veio o internamento e cá estou, seguindo tudo direitinho recuperando graças a Deus e graças a este serviço do Sesaram (Hospital do Funchal) com uma equipa médica maravilhosa", escreveu na legenda que acompanha uma imagem sua numa cama de hospital.Kátia revelou que se encontra bem e que está a melhorar "a cada dia que passa".