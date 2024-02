"OK, estão prontos. Larguem a nova música": Beyonce anuncia novo albúm e lança duas músicas durante Super Bowl

"OK, estão prontos. Larguem a nova música", foi o mote para Beyoncé, após a emissão da campanha publicitária da Verizona em que participou no Super Bowl 2024, em Las vegas, nos EUA, anunciar nas redes sociais o lançamento do novo 'Act II' de 'Renaissance', a 29 de março.Durante a campanha da Verizona a artista tenta, por várias vezes, "quebrar a Internet", mas sem sucesso. A última tentativa foi, já na realidade, com o anúncio do novo projeto.O novo álbum será uma continuação do primeiro 'Renaissance', lançado a 29 de julho de 2022 que deu origem a uma digressão e ao filme 'Renaissance: A Film by Beyoncé' que documenta os bastidores dos vários concertos.Nas redes sociais, após ter divulgado um vídeo que dá conta da data de lançamento do próximo álbum, a artista comunicou, também, o lançamento de dois novos singles: 'Texas Hold EM' e '16 carriages' já estão disponíveis nas plataformas streaming.As divulgações revelam que Beyoncé dará continuidade à temática country.Na noite dos Grammys, no passado dia 5 de fevereiro, a cantora, natural de Houston, no Texas, EUA, escolheu como acessório para o seu look, um chapéu estilo cowboy que não deixou os fãs indiferentes. Uma possível pista para o que, uma semana depois seria anunciado. Na produção fotográfica dos novos singles, divulgada na conta de Instagram de Beyonce, é usado um chapéu cowboy preto.