Renascimento de Beyoncé: cantora anuncia primeiro álbum em seis anos

A ex membro das Destiny´s Child já tinha confirmado no ano passado à Harper´s Bazaar que tinha começado a trabalhar em novas músicas. "Com todo o isolamento e injustiças do ano passado, acho que estamos todos prontos para escapar, viajar, amar e rir novamente", revelou na época. "Sinto que um renascimento está a surgir e quero fazer parte dessa fuga de todas as maneiras possíveis. Estou no estúdio há um ano e meio."



Leia também Britney Spears: A ex-princesa da pop só pede para ser livre





act i ... RENASCANCE".A ex membro das Destiny´s Child já tinha confirmado no ano passado à Harper´s Bazaar que tinha começado a trabalhar em novas músicas. "Com todo o isolamento e injustiças do ano passado, acho que estamos todos prontos para escapar, viajar, amar e rir novamente", revelou na época. "Sinto que um renascimento está a surgir e quero fazer parte dessa fuga de todas as maneiras possíveis. Estou no estúdio há um ano e meio."

The countdown has officially begun. Beyoncé's back July 29 #RENAISSANCE pic.twitter.com/BckUCIFbIC — Spotify (@Spotify) June 16, 2022

Beyoncé está de volta e anuncia agora que vai lançar o seu primeiro álbum em seis anos. "Renaissance" é o nome do projeto musical e estará disponível nas plataformas de streaming, como o Spotify e a Apple Music, no próximo dia 29 de julho.De acordo com a BBC News, a estrela do R&B apagou todas as fotos nos seus perfis das redes sociais, na semana passada, mas "renasceu" esta quinta-feira com uma publicação com as palavras "