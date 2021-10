Aos 76 anos, Paula Bobone tornou-se uma mulher mais pacata e, embora recuse afirmar que se reformou do mundo das festas, admite que já não se sente bem nesses meios. Com os armários atolados de vestidos, malas e acessórios, achou que agora seria a altura ideal para se livrar do que tem a mais e optou por leiloar algumas peças.