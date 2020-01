Relação de Joana Cruz com Alberto Silva chega ao fim após polémica de perseguição

A relação da radialista Joana Cruz com Alberto Silva chegou ao fim. A revelação foi feita este sábado pelo músico nas redes sociais."Obrigado pelos 7 anos que passaste ao meu lado e por todas as alegrias que vivemos juntos. Passamos muita coisa boa, outras menos boas (normais numa relação intensa). Nunca te e-de guardar rancor e do fundo do coração desejo que sejas feliz", começa por escrever o artista."Não se escolhe as alturas nem para começar uma relação nem para terminar. Esta confesso que me soube a levar com um pau e depois com um ferro na cabeça na pior fase da minha vida em 40 anos. Logo 4 dias depois de me dizeres que me amavas a começar 2020. Pensei muitas vezes em escrever aqui esta realidade , mas nunca fui pessoa de esconder as verdades nem de ter vergonha do que sinto. É a minha natureza e prefiro que saibam por mim da forma mais real. Dói muito porque estou no chão. Mas graças a Deus não estou nem KO nem morto. Tenho ainda vontade de me levantar e ser o que sempre fui. Admirado por muitos e odiado por outros por ser o que sempre sou. Raro. Sei que sou raro.....", pode ler-se na publicação feita no Facebook.Alberto Silva termina o texto afirmando querer "sinceramente" que Joana Cruz siga as suas convicções e que as mesmas "estejam certas". "Pelo menos aprendeste comigo isso! Foi dessa forma e certeza que quiseste virar a página! Obrigado por tudo! Também quero muito ser feliz. A Inês também merece isso e vai ser! Um beijo e um abraço à distância", escreve.Recorde que o nome de Joana Cruz tem sido falado nos últimos tempos depois de ter revelado que era preseguida e assediada por um técnico comercial de 43 anos. O homem foi condenado a cinco anos de prisão. O tribunal confirmou os crimes de injúria, ameaça agravada, perseguição e difamação.Há cinco anos que Joana Cruz e a família viviam um autêntico pesadelo, com a perseguição constante e ameaças de Jorge Lopes.