Revelada a causa da morte do ator Matthew Perry

A morte do ator norte-americano Matthew Perry foi considerada um acidente devido aos efeitos agudos da cetamina, confirmou, esta sexta-feira, o departamento de medicina legal de Los Angeles, Estados Unidos da América."A causa da morte foi um acidente", referiu o departamento citado pelo The Guardian.Os elevados níveis de cetamina no sangue de Matthew Perry poderiam ter efeitos letais como a sobre-estimulação cardiovascular e a depressão respiratória. O relatório divulgou que o ator recebia tratamento para a depressão e a ansiedade.Matthew Perry, de 54 anos, foi encontrado morto no jacuzzi de casa em Los Angeles a 28 de outubro , onde se afogou "na parte aquecida da piscina".O relatório diz ainda que a doença arterial coronária e buprenorfina usada para tratar transtornos por uso de opioides também contribuíram.Segundo a autópsia, o último tratamento conhecido de cetamina foi uma semana e meia antes do ator morrer.