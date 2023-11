Amigos, familiares e estrelas de “Friends” no último adeus ao ator Matthew Perry

O funeral do ator Matthew Perry decorreu esta sexta-feira, no Forest Lawn Memorial Park, em Los Angeles, EUA, perto dos estúdios da Warner Bros. onde foi gravada a série "Friends".Segundo o site TMZ, no funeral estiveram cerca de 20 pessoas, entre familiares, amigos e os atores que dividiram o set com Matthew Perry em "Friends" - Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer. Matthew Perry morreu no passado sábado, dia 28 de outubro, aos 54 anos . O ator foi encontrado morto, num quadro de aparente afogamento, na sua casa em Los Angeles.As primeiras análises da autópsia foram divulgadas pelo site TMZ, na quinta-feira, e revelam que a morte do ator não foi provocada por uma overdose de fentanil ou metanfetamina.