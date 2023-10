Lisa Kudrow, a Phoebe de 'Friends', está a considerar adotar o cão de Matthew Perry

Lisa Kudrow, a atriz que interpretou Phoebe em 'Friends', ainda em choque com a morte de Matthew Perry, disse estar a considerar ficar com o cão do antigo colega, avança o Daily Mail. O ator vivia com Alfred, o cão, há três anos.Matthew Perry foi encontrado morto no jacuzzi de casa em Los Angeles, nos EUA, no sábado.A notícia correu o mundo e deixou todos os fãs da série de comédia de luto. "O impacto do seu génio cómico foi sentido em todo o mundo, e o seu legado viverá no coração de muitas pessoas. Este é um dia de partir o coração e enviamos o nosso amor à família, aos seus entes queridos e a todos os seus fãs devotos", pode ler-se numa nota da Warner Bross.O elenco da sitcom, considerada uma das mais bem-sucedidas de sempre, estará presente no funeral, informa o mesmo jornal britânico.