Turistas pagam mil euros por semana para dormir em tenda num palheiro

A pandemia do novo coronavírus e as restrições às viagens que existem um pouco por todo o mundo vieram tricar as voltas às férias de muitas pessoas e abriu espaço para que fossem encontradas soluções mais em conta e dentro dos países de residência de cada um. É o caso de uma quinta na Cornualha, Reino Unido, que se ‘reinventou’ para a pandemia e permite que as famílias possam passar as noites a dormir numa tenda, debaixo de um palheiro.

O preço é a parte mais ‘chocante’ da The Hay Barn Bell Tent, em Devon: cerca de 1110 euros para a estadia de uma semana. Se gostou da ideia, pode fazer a reserva a um preço especial, a partir de cerca de 130 euros/noite, no airbnb.

As famílias que escolhem este local para férias podem ter garantia de viverem uma experiência, no mínimo, insólita: o barracão está decorado com sofás velhos e gastos, a mesa de jantar e as cadeiras são restos de obras e entulho, fardos de palha servem como divisórias da zona, a casa de banho é ao ar livre e a cozinha é minimalista (adivinhou, também ao ar livre) e está decorada com ossadas de carneiro.

Keith, o proprietário que assegura que o local é perfeito e muito procurado para férias em família garante que a privacidade do local é uma vantagem. "Quem fica aqui tem todo o palheiro à sua disposição, longe da quinta principal e longe da vista. Terão que trazer o vosso saco de cama, mas a tenda está montada em cima de um pequeno monte de palha, pelo que é confortável", informa.