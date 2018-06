Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Animais com quilos a mais vão a concurso

Cães, gatos e hamsters são submetidos a dieta rigorosa.

02:30

Os cães e os gatos são os participantes mais comuns no concurso de perda de peso que se realiza em Inglaterra todos os anos desde 2005.



Mas entre os participantes está Mr. T, um hamster com o dobro do peso aconselhável.



Durante seis meses todos os animais vão ser submetidos a uma dieta rigorosa.



Passado esse tempo, são novamente pesados e o vencedor ganha o prémio, que não será certamente um naco de carne ou outro pitéu, para não estragar a dieta!