Apresentador da Fox não lava as mãos há 10 anos porque “os germes não existem”

"Não os consigo ver por isso não são reais", referiu Pete Hegseth.

11.02.19

Fox News’ @PeteHegseth admits, unprompted, that he hasn’t washed his hands in 10 years.



"Germs are not a real thing," Pete says. "I can’t see them, therefore they’re not real." pic.twitter.com/9hsAb9YA9j — Aaron Rupar (@atrupar) 10 de fevereiro de 2019

Pete Hegseth fez uma revelação em direto na televisão que está a chocar o Mundo. O apresentador da Fox News revelou que não lava as mãos há mais de 10 anos e tem uma explicação bastante "caricata" para sustentar esta sua decisão: os germes não existem porque ele não os consegue ver.Durante uma emissão do programa "Fox and Friends", emitida no passado domingo de manhã, Pete disse que uma das suas resoluções de ano novo era dizer na televisão coisas que só dizia quando as câmaras se desligavam.Foi aí que lançou a "bomba": "Acho que não lavei as minhas mãos nos últimos dez anos [...] Os germes não existem Não os consigo ver por isso não são reais", disse.Pete Hegseth tem 38 anos, é republicano e natural do estado norte-americano do Minnesota. Foi apontado para liderar o departamento dos Veteranos de Guerra na administração Trump mas, após várias associações se mostrarem descontentes com a escolha, acabou por não ser escolhido para o cargo.