Uma equipa de resgate animal foi chamada por residentes de uma pequena vila britânica do interior, a quase 70 km do mar, por causa da chegada de um visitante exótico: um papagaio-do-mar. A ave marinha foi encontrada por um veterinário em Thorpe Wadlin, perto de Wakefield, em Inglaterra. Os peritos do abrigo de vida selvagem onde a pequena ave está em recuperação dizem que deverá ter sido arrastada por tempestades que têm fustigado a região.