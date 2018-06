Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bebé de um ano ajuda cães a comer

Grupo monta estratégia para comer a meio da noite.

01:30

Os pais de Chloe, de apenas um ano, andavam intrigados com o facto de encontrarem a filha no corredor a meio da noite.



Instalaram uma câmara no quarto da pequena e descobriram que os cúmplices do esquema eram... os golden retriever da família.



Os cães, Colby e Bleu, iam até ao quarto acordar a menina e depois seguiam para a cozinha para conseguirem comida a meio da noite à custa da bebé.