Bebé morre após ficar dez horas fechado no carro da mãe

19:31

Um bebé de 18 meses morreu após ficar mais de dez horas fechado dentro de um carro pela progenitora durante uma das tardes mais quentes do ano. O caso ocorreu este sábado na Califórnia, nos Estados Unidos.



"As investigações iniciais indicam que a criança foi deixada acidentalmente dentro do veículo por várias horas enquanto a mãe estava na casa de uns amigos", afirmou o sargento Andrew Porter à imprensa local.



O menino ainda foi transportado para o hospital pela mãe, mas devido ao calor a que a criança esteve exposta as tentativas de reanimação não obtiveram resultados positivos.

Alexandra Raven Scott, de 23 anos, foi detida pelas autoridades e encontra-se a aguardar julgamento. O juiz decidiu não conceder fiança à arguida.