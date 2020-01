Burro obrigado a beber cerveja pelo nariz gera onda de críticas. Veja as imagens

Um vídeo partilhado na rede social Facebook divulgou o momento em que a dona do burro Muñeco o obriga a beber cerveja pelo nariz para festejar a vitória numa corrida do festival del Mango, na Colômbia. A situação não foi vista com bons olhos e tem gerado uma onda de críticas.

Todos os anos o festival faz uma corrida de burros em que os animais têm de fazer um percurso. Este ano foi Muñeco o vencedor e o prémio era de 150 mil pesos colombianos, equivalente a cerca de 40 euros.

O momento em que a dona do animal decidiu obrigá-lo a beber cerveja foi captado e divulgado por Jonatan Tatan, onde se consegue ver o animal a beber diretamente pela garrafa. Depois de Muñeco se recusar a beber, a dona meteu-lhe a garrafa numa das narinas.

Nicolás García Bustos, o governador local, já reagiu ao sucedido e escreveu na conta do Twitter que: "não é possível que, enquanto no governo promovemos a criação do Instituto de Bem-Estar e Proteção dos Animais, esses atos sejam apresentados no Departamento. Rejeitamos qualquer atividade que envolva abusos a animais".

No es posible que mientras en la Gobernación promovemos la creación del Instituto de Bienestar y Protección Animal, se presente estos actos en el Departamento. Rechazamos toda actividad que involucre maltrato animal @juliherrerap #Cundinamarca2020 https://t.co/I4rTWDP13F — Nicolás García Bustos (@nicolasgarciab) January 6, 2020

A dona de Muñeco também já reagiu, pedindo desculpa e garantindo que não vai voltar a acontecer.