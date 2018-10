Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cadela evita afogamento de uma jovem

Uma utilidade insuspeita para um rabo de cavalo.

01:30

Quem disse que os cães são os melhores amigos do Homem sabia do que falava.



Prova disso são as imagens captadas pela americana Lauren Bright, que filmou a sua cadela, Kaiser, a salvar uma amiga de um ‘afogamento’.



Bria fingiu que se estava a afogar e, sem hesitar, a cadela, de um ano, atirou-se para a piscina e usou o rabo de cavalo da rapariga para a puxar.



O salvamento foi um sucesso, mas o cabelo talvez precise de cuidados adicionais por uns tempos.