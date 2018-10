Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cai num tanque com tubarões e sai ilesa

Mulher não ganhou para o susto, na China

02:46

Uma mulher caiu num tanque com tubarões num centro comercial de Jiaxing, na China, mas saiu ilesa e tudo não passou de um enorme susto.



Naquele momento, os tubarões iam ser alimentados e, por isso, o tanque estava aberto e a passagem era proibida. Com pressa para ir para uma reunião, a mulher cortou caminho, mas tropeçou e caiu no tanque. Valeu-lhe a rápida atuação dos seguranças.