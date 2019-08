Cão finge ter a pata partiga para conquistar atenção de quem passa

A cidade de Banguecoque tem muitas atrações, mas esta não vem nos guias.Gae, um simpático cachorro, finge na perfeição ter uma pata partida ou defeituosa. Arrasta-a pelo chão como se estivesse em sofrimento e com isso consegue atenção e recompensas saborosas.Um vídeo mostra o momento em que a encenação faz parar um motociclista. No entanto, o homem começa-se a rir quando o animal começa a saltitar de alegria esquecendo-se da "pata partida".De acordo com um morador que conhece bem o animal, as patas de Gae já foram verificadas por veterinários e tudo está bem.