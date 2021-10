Casal descarta planos de casamento e gasta dinheiro em quatro luas de mel

Um casal de Nova Iorque decidiu abandonar os planos que tinha para o casamento onde ia gastar mais de 17 mil euros para ir em quatro luas de mel.



"Eu não queria entreter convidados, nem me importava com o vestido de noiva", contou a noiva Yulia Thomas na rede social TikTok, explicando que as famílias estavam sempre a pressioná-la a ela e ao companheiro para fazerem um casamento enorme.





A noiva explicou ainda que planear a boda a estava a deixar demasiado ansiosa e então, nove meses antes do casamento, o casal acordou numa manhã, ligou aos seus melhores amigos e casou numa cerimónia breve e praticamente sem convidados.Depois disso, o casal utilizou o dinheiro que tinha economizado para a cerimónia do casamento e reservou viagens para quatro luas de mel na Grécia, Itália, Havai e Marrocos.No final do vídeo, Yulia refere que os casamentos são demasiado caros e que gostaria que as pessoas começassem a partilhar da sua visão de boda simplista.