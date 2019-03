Casal detido por se abraçar após pedido de casamento

Segundo os comentários dos seguidores do Twitter, o "pedido de casamento não condiz com os costumes islâmicos, mas sim com a cultura decadente do oeste."

17:03

centro comercial na cidade iraniana de Arak.



O homem pediu a mulher em casamento num ambiente bastante romântico. No chão do centro comercial, o noivo desenhou um coração com pétalas de rosa vermelhas e colocou vários balões. De seguida, ajoelhou-se e declarou-se à futura esposa. A mulher aceitou o pedido e ambos se abraçaram.



O vídeo do momento foi partilhado nas redes sociais e acabou por ditar a detenção do jovem casal.



Segundo o jornal britânico Mirror, foi através dos comentários dos seguidores da rede social Twitter que surgiram várias mensagens que afirmavam que os dois jovens tinham sido detidos. Ao que o jornal reporta, a causa da detenção deveu-se ao tipo de "pedido de casamento que não condiz com os costumes islâmicos, mas sim com a cultura decadente do oeste."



O casal já se encontra em liberdade após ter pago uma fiança.





Man publicly proposes to woman at shopping mall in Arak, central #Iran

Both arrested for "marriage proposal in contradiction to islamic rituals... based on decadent Western culture," then released on bail pic.twitter.com/eKdlNX9Bte — Sobhan Hassanvand (@Hassanvand) March 8, 2019









Um casal foi detido, esta sexta-feita, por se terem abraçado após o pedido de casamento, num